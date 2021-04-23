موعد مباراة ليفربول..والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول لمباراته غداً السبت أمام فريق نيوكاسل يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحده ضهراً، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الآنفيلد.

ويسعي فريق ليفربول الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز مكانته في ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز السابع برصيد 53 نقطة من أصل 32 مباراة خاضها الفرقي، بينما يقع فريق نيوكاسل يونايتد المركز الـ15 برصيد 35 نقطة من أصل 32 مباراة خاضها الفريق. محمد طلعت: كنت أقصد هذا الشخض بإشارتي تشكيل ليفربول تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل في حراسة المرمى: أليسون بيكر في الدفاع: أندرو روبرتسون- أوزان كاباك- فابينيو- ترينت ألكسندر أرنولد في الوسط: جيمس ميلنر- جورجينيو فينالدوم- تياجو ألكانتارا في الهجوم: ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- محمد صلاح والجدير بالذكر أن اخر مواجهات ليفربول كانت أمام فريق ليدز يونايتد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، بينما اخر مواجهات نيوكاسل كانت أمام فريق وست هام والتي انتهت بنتيجة 3/2 لصالح نيوكاسل. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ويحتل الدولي المصري محمد صلاح وصافة جدول ترتيب هدافي البطولة الإنجليزية الكبيرة، وفي جعبته 19 هدفًا، وذلك بفارق هدفين عن منافسه الأول في صراع الهدافين هاري كين وفي المركز الثالث، جاء لاعب وسط مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، وفي رصيده التهديفي 16 هدف إلى الآن، فيما احتل صانع الألعاب الدولي الكوري الجنوبي ونجم توتنهام المركز الرابع برصيد 15 هدفًا وحل باتريك بامفورد في المرتبة الخامسة وفي رصيده 14 هدف، وذلك بالتساوي مع دومينيك كالفيرت ليوين، لاعب فريق إيفرتون القنوات الناقلة القنوات الناقلة لمواجهة الريدز بنيوكاسل يونايتد Sky Sports Main Event UK RTS 1 Senegal TV2 Sport Premium 1 HD Diema Sport 2 HD beIN Sports 1 HD Premium

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