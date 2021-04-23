/628227/رحاب-عبد-الغني-العاشر-من-رمضان-أسطورة-شعب-وجيش-حطم-المستحيل

هنأت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري علي ذكري انتصارات العاشر من رمضان، كما هنئت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة بمناسبة هذة الذكري العظيمه الشاهدة علي بطولات قواتنا المسلحة.

رحاب عبد الغني : انتصار العاشر من رمضان أسطورة شعب

وأكدت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، على أن انتصار العاشر من رمضان اسطورة شعب وجيش حطم المستحيل واستطاعت قواتنا الباسلة وجيشنا العظيم خير اجناد الارض تحقيق النصر واسترداد ارضنا وتلقين العدو درس لن ينساه على مر العصور .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الحرب لم تكن حرب عاديه في تاريخ القوات المسلحة المصرية فهي مليئه ببطولات ضباطنا وجنودنا البواسل ،لافتة إلي أن انتصارات العاشر من رمضان أعادة لمصر والامة العربية كرامتها وعزتها.

وتابعت رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب، أن قواتنا المسلحة تضحي بأرواحها لرفعه الوطن وحماية أرضيه،مشددة على تهنئة انفسنا ومصرنا الحبيبة بأن لها هذا الجيش العظيم الذي يحميها في كل وقت وحين من اي خطر يمس ذره من ترابها.

وتجدر الإشارة إلي أن الدكتور محمد معيط وزير المالية سيلقي بالبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

يعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.