/628228/لفتة-إنسانية-في-شهر-رمضان-من-مدرب-ليستر-سيتي

شهدت مباراة ليستر سيتي ووست بروميتش ألبيون أمس، علي لقطة غريبة في احداث المباراة، في صفوف ليستر، في لقاء جمع الفريقين في الدور الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهت المباراة بين الفريقين بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، لصالح فريق ليستر سيتي، وشهد علي اللقاء ملعب كينج باور، والتي انطلقت صافرتها في التاسعه مساء.

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أجري بريندان رودجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي تبديل، جاء غريب بالنسبة لمتابعي المباراة من مختلف، في خط دفاع الفريق في الدقيقة 62 بخروج صغير السن ويسلي فوفان، ودخول مارك ألبيرايتون.

سئل أحد مراسيلي في لقاء صحفي بعد المباراة بريندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر، السبب التبديل في الدقيقة 62 بخروج فوفان برغم تالقة في المباراة، والتركز العالي منه في أحداثها.

قال: "إنه لاعب شاب في منتصف شهر رمضان لذا لم يأكل إنه صائم، من الرائع التفكير في أدائه والإستمرار في هذا الأداء علي هذا المستوى كان أمرًا لا يصدق، إنه يجد هذه القوة للتدريب واللعب، إنه مميز موهبة ولاعب كبير".