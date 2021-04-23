نبيلة مكرم: مجمع اللغة العربية يشارك فى مبادرة «اتكلم عربى» الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة السفيرة نبيلة مكرم أمام الندوة الافتراضية التى نظمتها وزارة الهجرة بعنوان "اتكلم عربى وعيشها بالمصرى"، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، بالحفاظ على الهوية المصرية والوطنية لأبنائنا المصريين بالخارج والربط بينهم وتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية، و بالتوقيتات والمناسبات والأعياد الوطنية والدينية، التى تمر بها مصر خلال هذه الأيام، حيث يجتمع هذا العام فى نفس الفترة مناسبات عديدة وهى "شهر رمضان وأحد السعف وشم النسيم وعيد تحرير سيناء وذكرى العاشر من رمضان "حرب أكتوبر".

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" تتشرف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى مبادرة وطنية تتحدث عن الثقافة المصرية والعربية والهوية المصرية وموجهة لأبنائنا فى الخارج، لافتة إلى أننا مع تعلم اللغات الأخرى ولكن لابد من التعرف على لغتنا الأم.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا خلال زيارات أبنائنا المصريين بالخارج وجدنا أن هناك صعوبة فى التواصل مع أقاربه مع المجتمع المصرى وكانت اللغة هى الشئ المهم فى هذا التواصل، منوهة بأنه تم عقد أكثر من 15 معسكرا، "ووجدنا أن هناك من يفهم ويتحدث العربية ومنهم من لا يجيدها، كما أن المبادرة لاقت قبولا أيضًا لدى المسؤولين فى الدول العربية أيضًا".

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم عن أنه عند عرض فكرة المبادرة على الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر تكليفاته لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى لزيادة الربط بين أبناء المصريين بالخارج وتعريفهم بالمناسبات الوطنية والدينية، مقدمة التهنئة للمسلمين والمسيحيين بمناسبة شهر رمضان وأحد السعف وشم النسيم.

وأوضحت: "تكليفات الرئيس تمثلت أيضًا فى قبول الآخر ومعرفة مناسباتنا وعاداتنا المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية التى تتضمن المحبة، وهذه المحبة هى ما تجعلنا نقف بجانب هذا الوطن، فالشعب المصرى لا يعرف التفرقة، ودائما ما ترجع القيادة السياسية الفضل فى التغلب على التحديات إلى الشعب المصرى".

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن الهوية المصرية تتضمن أيضًا أننا شعب واحد ونحتفل سويا بأعيادنا ومناسباتنا الدينية والوطنية، وهذه هى المفاهيم التى نريد أن تصل لأبنائنا فى الخارج، قائلة: "إن الشعب المصرى جميعه صائم فى نفس الوقت مسلمين ومسيحين، ودعائهم واحد ربنا يحفظ مصر"، لافتة إلى أن مبادرة "اتكلم عربى" ليست مهمة فقط للمصريين بالخارج ولكن أبنائنا فى المدارس الدولية يحتاجون لمثل هذه المبادرة للتعريف بثقافتنا وتاريخنا ولغتنا.

وقالت الوزيرة إنه من خلال مبادرة "اتكلم عربى" نريد أن تصل كل هذه العادات والتقاليد المصرية لأبنائنا المصريين بالخارج، معلنة عن تعاون مع دار نهضة مصر لإعداد تطبيق إلكترونى، وسيتم إطلاقه عقب عيد الفطر، والأسبوع المقبل سيكون هناك مشاركة من مجمع اللغة العربية فى المبادرة.

وخلال الندوة، تحدثت السفيرة نبيلة مكرم مع الأطفال المشاركين مستعرضة الأعياد والمناسبات التى نحتفل بها فى مصر خلال هذه الأيام، وصيام رمضان للمسلمين والصوم الكبير للمسيحيين، وأحد السعف وشم النسيم، فضلًا عن ذكرى العاشر من رمضان، وعيد تحرير سيناء، كما تحدثت عن العادات والتقاليد المصرية فى هذه المناسبات والأكلات المصرية المشهورة بها الأعياد المصرية، وأيضًا الدور الكبير الذى يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة فى الحفاظ على أرض الوطن.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، فى ختام كلمتها، عن سعادتها بنجاح أول ندوة لمبادرة "اتكلم عربي" عبر clubhouse ومشاركة الكثير من أبنائنا وهذه أول ندوة للمبادرة، وسعيدة بالحديث مع أبنائنا بالخارج وأولياء أمورهم، مؤكدة: "وسنكرر هذا اللقاء أسبوعيا للاستماع لكافة الأفكار والتحدث مع الأطفال بشكل أكبر، وإعطاء الفرصة للجميع للتحدث، والحالة المصرية التى نراها بين أبنائنا بالخارج من صيام رمضان والصيام الكبير والخوف على شعور بعضهم البعض المسلمين والمسيحيين، ونحتاج أن نسلط الأضواء على هذه المشاعر لنذكر بهويتنا وعاداتنا والدولة المصرية تحتاج إلى أولادها الذين يشعرون بكل نبض الشارع المصرى".

من جانبه، أشار الكاتب الدكتور مدحت العدل، إلى أنه تشرف بكتابة الأغنية الرسمية لمبادرة "اتكلم عربى"، صاحبة القيمة الكبيرة للحفاظ على الهوية الوطنية، نظرًا لان اللغة شئ هام جدا للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية، وهى أيضًا هامة جدًا لأبنائنا داخل مصر، "فلابد أن يكونوا مصريين لديهم هوية مصرية، والتحدث باللغة العربية هام لكى نعرف هويتك".

وأضاف أن مصر يجب ألا يتم اختصار تاريخها على فترة واحدة بل مصر بها الحضارات المختلفة وهذا النسيج المختلف وشديد التنوع والثراء هو ما يجعل المصريين يملكو التحضر الذى يظهر فى أوقات المحن.

من جهته، قال الداعية والإعلامى مصطفى حسنى، إن الأديان السماوية جميعا خرجت من مصباح واحد، والشعب المصرى تربى على الحب والمودة، ونحن تعلمنا النظرة للروح البشرية وأن هناك حقًا مشتركًا بين جميع البشر وهى الإخوة الإنسانية، والحب فى الله لأن الإنسان هو صنع يد الله، مشيرًا إلى أنه تعود أن بين المسلمين والمسيحيين توحيد الكلمة وهذا لن تجده إلا فى مصر.

وبدورها، قالت الإعلامية دينا عبد الكريم إننا لدينا فى مصر اهتمام بتعليم اللغات، مشيرة إلى أن اللغة العربية لغة مهمة جدًا غير أنها اللغة الأم فهى إضافة كبيرة وتزيد من التواصل مع وطنه وبلده وأهله، ومبادرة "اتكلم عربى" تذكرنا جميعا بأن اللغة مهمة جدًا لابد أن يتم التركيز بها.

كما أكدت مها سالم مستشارة وزارة الهجرة لشؤون الإعلام، أن وزيرة الهجرة حريصة على التواصل مع المصريين بالخارج من خلال كل وسائل التواصل، ولأول مرة يحدث بشكل مؤسسى أن تقوم وزارة بحملة ومبادرة مثل "اتكلم عربى وعيشها مصرى" بأن يحتفل أبناؤنا بالمناسبات الخاصة بنا سويا، لافتة إلى أن المبادرة وصلت لـ 180 مليون تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن هناك تحديات للغة تواجهها المنطقة، ومن أجل ذلك هناك العديد من الوسائل منها إطلاق برنامج للحديث عن الهوية الوطنية المصرية، ونحن الآن نحتفل بأعيادنا فى نفس الوقت فهذا شعور لن تشعر به غير بمصر.

وتحدث الأطفال المشاركون بالندوة عما يعرفونه عن المناسبات الوطنية والدينية "شهر رمضان وأحد السعف وشم النسيم وذكرى العاشر من رمضان وشم النسيم"، التى نمر بها خلال هذه الفترة، معربين عن فخرهم بمتابعة موكب المومياوات وبتاريخ وحضارة مصر.

وقدمت وزيرة الهجرة التحية لأولياء أمور الأطفال المشاركين على حرصهم الحفاظ على التحدث وتعليم أبنائهم اللغة العربية، والحفاظ على الهوية المصرية وتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية وأيضًا المناسبات المصرية.

وبدورهم، أثنى أولياء الأمور على مبادرة "اتكلم عربى" التى حفزت أبناءهم على التحدث باللغة العربية، وزيادة الولاء والانتماء لوطنهم وتعريفهم أيضًا بتاريخ مصر، مثمنين الجهود التى تقوم بها السفيرة نبيلة مكرم للتواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم.

شارك فى الندوة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وبحضور الكاتب الكبير مدحت العدل، والداعية والإعلامى مصطفى حسنى، والإعلامية والنائبة دينا عبد الكريم، كما استضافت الندوة عددا من أبناء المصريين بالخارج، وأدار الندوة الإعلاميان محمد فتحى وشيرين عويس.