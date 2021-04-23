عمرو نصر رئيسا لقطاع العمليات بشركة مصر للطيران

جدة - نرمين السيد - أصدر الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف الطيار عمرو محمود نصر للعمل رئيسا لقطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك خلفا للطيار شريف المناخلى.





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