/628230/مدبولي-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-عيد-تحرير-سيناء

انهالت التهاني الرسمية وغير الرسمية، على أبناء الشعب المصري، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة‏ الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن‎.

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أسمى آيات التهاني القلبية

وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة، التي ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر،‏‏ العاشر من رمضان المجيد.

والذي قدم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع‏ الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته‎.‎

مواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها

وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس على مواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها، من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد تحت قيادته، كي تحافظ مصرنا الغالية على مكانتها المرموقة بين دول‏ العالم أجمع، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام‎.‎

ذكرى انتصار العاشر من رمضان

هنأ الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار، بذكرى انتصار العاشر من رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة بمناسبة ذكري العاشر من رمضان.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" نتذكر اليوم معا في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ملحمة وطنية تعكس القيمة الغالية لمصر في وعي شعبها.. وقواتها المسلحة التي ضربت المثل العظيم في البطولة والفداء لاستعادة الأرض وكرامة المصريين. تحية واجبة لكل شهداء الوطن، فهذا اليوم سيظل خالدا وبرهانا على براعة الجيش المصري وعزيمته التي لا تلين.

كل عام وأنتم بخير"

الرئيس السيسي في ذكرى انتصار العاشر من رمضان

غرد الرئيس السيسي، اليوم الخميس، الموافق 22 أبريل 2021، في ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "

تمرعلينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل".

وأكمل الرئيس السيسي: "وإنني في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة.

كل عام وأنتم بخير.

#تحيا_مصر".

الرئيس السيسي يهنئ الأمة العربية والاسلامية بشهر رمضان

وكان الرئيس السيسي قدر نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "كل عام والأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية. داعين الله عز وجل أن يديم علينا و على أمتنا العربية و الإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير".