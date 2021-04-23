/628232/طقس-حار-ونشاط-للرياح-ببعض-المناطق-ننشر-حالة-الجو-الأسبوع-المقبل

واصلت حالة الأرصاد الجوية إثارة الجدل بعد عدم توازنها وشعور المواطنين بالطقس الحار في الصباح ونشاط الرياح في الليل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى

ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الطقس اليوم الجمعة

وعن حالة الطقس ليلا اليوم الجمعة، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

فرص أمطار خفيفة

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة.

ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

حالة الطقس الجمعة 23 أبريل 2021:

نشاط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس السبت 24 أبريل 2021 :

نشاط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس الأحد 25 أبريل 2021 :

نشاط الرياح احيانا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

حالة الطقس الاثنين 26 أبريل 2021 :

نشاط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.