سوهاج على صفيح ساخن.. عشرات المرضى ومئات الأسرة لمواجهة كورونا

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كشفت وزارة الصحة والسكان، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من أخبار مغلوطة وفيديوهات، تُشير إلى تدهور الوضع الوبائي لكورونا في سوهاج.

وزيرة الصحة تتابع الحالة في سوهاج

وأوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان تابعت معدل انتشار فيروس كورونا فى محافظة سوهاج على مدار الأسبوع الحالي، ونسب الإصابات والوفيات ومعدلات الشفاء، وتردد حالات الاشتباه على المستشفيات.

17 مستشفى تستقبل مرضى كورونا في سوهاج

وأضاف مجاهد، أنه يتم استقبال حالات كورونا بـ 17 مستشفى على مستوى المحافظة بطاقة سريرية 1551 سرير داخلى وعناية مركزة، و53 جهاز تنفس صناعي.

ويأتي الأمر بعد أن تم التوسع فى المستشفيات التى تستقبل مرضى فيروس كورونا بالمحافظة.

أعداد كورونا في سوهاج

وأوضح أن مرضى فيروس كورونا المتواجدين بالمستشفيات بمحافظة سوهاج ويتلقون الرعاية الطبية يبلغ عددهم 414 مريضًا.

مؤكدا توافر 950 سريرًا داخليًا، و70سرير عناية مركزة، و18 جهاز تنفس صناعى شاغرين بالمستشفيات فى محافظة سوهاج لاستقبال مرضى كورونا.

توافر الأكسجين الطبى بجميع المستشفيات

ولفت إلى توافر الأكسجين الطبي في جميع المستشفيات في سوهاج، بإجمالى سعة 47 ألفًا و890 لتًرا من الأكسجين بتنكات المستشفيات و1347 أسطوانة أكسجين، ويتم التوريد العاجل باستمرار بالتنسيق مع غرفة الإمداد المركزية بالوزارة.

كما أكد توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات.

إمداد طبى عاجل إلى محافظة سوهاج

وأكد مجاهد، أنه تم إرسال إمداد طبى عاجل إلى محافظة سوهاج خلال الأسبوع الجاري، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح أن الإمدادات شملت 200 اسطوانة أكسجين، و20 جهاز مونيتور، و12 جهاز تنفس صناعي، 20 مُركز أكسجين، بالإضافة إلى تانك أكسجين طبى سعته 11 ألف لتر.

تكثيف حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية

وأشار مجاهد، إلى أن الوزيرة وجهت بتكثيف حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمحافظة من خلال فرق التواصل المجتمعي.

أعداد فرق العزل المنزلى

كما وجهت بمضاعفة أعداد فرق العزل المنزلى ليصل إلى 100 فريق طبى لمتابعة الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا من الحالات البسيطة بالمنازل.

كما يتم توجيه الحالات الحرجة إلى المستشفيات، كما أكدت أهمية متابعة مرضى العزل المنزلى لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة "عزل" على الرقم (1440)

وذكر مجاهد، أنه تم إرسال لجان من وزارة الصحة والسكان بداية الأسبوع الجارى لمتابعة سير العمل بمستشفيات المحافظة على أرض الواقع وتوفير أى احتياجات.

وتضم تلك اللجان فرق طبية ووقائية من قطاعى الطب العلاجى والوقائي، وفريق من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا للتأكد من تطبيق بروتوكولات التشخيص والعلاج للمرضى وكذلك التأكد من تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى بالمستشفيات لحماية الأطقم الطبية، بالإضافة إلى فريق من التواصل المجتمعى لتكثيف حملات التوعية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.

معلومات مغلوطة تؤدى إلى إثارة البلبلة

وناشدت وزارة الصحة والسكان، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى بعدم تداول أى معلومات دون الرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة، لعدم نشر معلومات مغلوطة تؤدى إلى إثارة البلبلة لدى الرأى العام.

وأكدت الوزارة حرصها على إطلاع الرأى العام على الوضع الوبائى بكافة المحافظات بكل شفافية.

احصائية الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 545 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 165348 حالات حتى اليوم.

تسجيل 872 حالة جديدة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 872 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

مدة زوال الاعراض المرضية

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من كورونا.

حالات الوفاة والشفاء من فيروس كورونا

وذكر مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الخميس، هو 219774 من ضمنهم 165348 حالات تم شفاؤها، و 12914 حالة وفاة.