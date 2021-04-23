موعد مباراة الأهلي.. والقنوات الناقلة

يدخل النادي الأهلي مباراته غداً السبت أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك ضمن الأسبوع الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعي الشياطين الحمر حصد الثلاث نقاط وذلك بعد الهزيمة الذي تلقها الفريق أمام سموحة والتي انتهت بنتيجة 2/1، ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق.

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وتذاع المباراة علي قنوات أون تايم سبورت

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ويعاني ثلاثي الأهلي أيمن أشرف وياسر إبراهيم وآليو ديانج من إصابات مختلفة، فالأول إشتكى من خشونة في الركبة، فيما عاني ياسر إبراهيم من ألام في العضلة الضامة أبعدته عن تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

آليو ديانج

فيما تعرض ديانج لإصابة عضلية خرج على أثرها من مباراة سموحة أول أمس ،الأربعاء، والتي خسرها الأحمر بهدف مقابل هدفين

ويخضع اللاعب لفحص طبي للوقوف على درجة الإصابة والبرنامج العلاجي المناسب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

وكان ديانج قد خرج مصاب في الشوط الثاني من مباراة سموحة، بعد أن فضل الجهاز الفني استبداله تجنب لتفاقم إصابته.

وأغلق الجهاز الفني صفحة مباراة سموحة، للتركيز والاستعداد للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قد أكد عقب المباراة أن الفريق لم يكن موفقًا في مباراة سموحة، وأهدر العديد من الفرص، وكان هناك بعض الأخطاء الفردية والجماعية.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي بذل مجهوداً كبير خلال المباريات الماضية، وفقد عددمن اللاعبين بسبب الإصابات، واضطر إلى إجراء تبديلات اضطرارية، وكان يمكن أن ينهي مباراة سموحة مبكراً من خلال الفرصة المؤكدة، التي لاحت لأفشة في الدقائق الأولى من المباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غداً

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.