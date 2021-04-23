/628234/الزمالك--يرسل-خطاب للكاف-بسبب-لقاء-الترجي-ومولودية
أرسل نادي الزمالك مطالبا بالتحقيق فيما حدث في لقاء الترجي ومولودية الجزائر في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا والتي تسببت في خروج الفريق الأبيض من البطولة.
والجدير بالذكر أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف كل من الفريقين ليتأهل الترجي كمتصدر للمجموعة الرابعة يليه مولودية الجزائر فيما ودع الزمالك البطولة.
وقد كان صرح سابقاً عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية في الزمالك أن نادي الزمالك قرر أن يتتقدم بشكوي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ضد الترجي والمولودية
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فيما ستستند الشكوى إلى فيديوهات المباراة، خاصة في الشوط الثاني وكذلك إحصائيات المباراة في شوطها الثاني لأن ما حدث لا يمت للعب النظيف بصلة.
ومن ناحيه اخري فاز الزمالك علي فريق الإنتاج الحربي والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفارس الأبيض
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