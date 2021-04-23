/628235/الزمالك-يرد-علي-تعليق-مالك-نادي-شيفيلد-يونايتد-ويقدم-له-هدية

نشر الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، في ما سبق معلق علي نتيجة مباراة القمة بالدوري المصري، بين الاهلي والزمالك والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح النادي الاهلي.

علق الأمير عبدالله علي أداء الزمالك في المباراة أمام الأهلي، وأشاد بنادي الزمالك وأنتمائة الشديد للنادي، وأنه يحترم النادي بشكل كبير، بالرغم من الخسارة. رد عضو اللجنة التنفيذية للزمالك علي تعليق الامير عبدالله بن مساعد مالك فريق شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، ووجه إليه دعوة لحضور مباراة للزمالك أو نهائي كأس مصر لكرة اليد حال تأهل الفريق له. يعاني فريق شيفيل يونايتد من العديد من الأزمات في هذا الموسم سبب تزية لجدول ترتيب الدوري، والسقوط إلي دوري الدرجة الثانية، بعد تحديد موقفه في الدور الثاني والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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