7 قرارات.. الوطنية للصحافة: مخاطبة المؤسسات لمنع تحويل الإداريين إلى صحفيين

جدة - نرمين السيد - اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجى وحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والدكتورة فاطمة سيد أحمد ووليد عبد العزيز وسامح عبد الله وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الإله، أعضاء الهيئة ومروة السيسى أمين عام الهيئة.





وأصدرت الهيئة، وفقا لبيان صحفى اليوم، عدة قرارات، جاءت على النحو التالى:

أولا: تعيين الأستاذ خالد عبد المنعم رئيساً لتحرير الأهرام الرياضى.

ثانيا: دمج جريدة الرأى للشعب مع جريدة الجمهورية لتصبح ملحق أسبوعى.

ثالثا: تغيير دورية كتاب الجمهورية الصادر عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لتصبح ربع سنوية، ويتولى الأستاذ عبد النبى الشحات رئاسة تحريره.

رابعا: إصدار بوابة الأهرام أوتو ويتولى الأستاذ هشام محمود على الزينى رئاسة تحريرها.

خامساً : الموافقة على طلبات مؤسسات الأهرام والشركة القومية للتوزيع ودار الهلال لاستغلال بعض الأصول المملوكة لها لتعظيم مواردها المالية، مع تأكيد الهيئة على ضرورة إتباع الإجراءات القانونية والنظامية وإخطار الهيئة بما يتم اتخاذه من إجراءات.

سادسا: الموافقة على طلب مؤسسة أخبار اليوم بتغيير مجلة أخبار النجوم إلى جريدة، وتخفيض سعرها من 8 جنيهات إلى 5 جنيهات، على أن يقدم رئيس التحرير تقرير بنتائج وآثار ذلك بعد 6 أشهر .

سابعا: قررت الهيئة مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية بمنع تحويل الإداريين إلى صحفيين، حفاظاً على مهنة الصحافة والقواعد والأصول المعمول بها، إلا فيما يتعلق بالحالات الاستثنائية والكفاءات النادرة وبعد عرضها على الهيئة لاعتمادها.