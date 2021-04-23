بث مباشر.. الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير

جدة - نرمين السيد - ينقل التليفزيون المصرى شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس. وننقل لكم بثا مباشرا لفعاليات صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوى بحضور كبار رجال الدولة. وأعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "أيام العزة والنصر فى الشهر الفضيل". وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها فى سعة أفق فكر وفهم الأئمة، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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