/628229/منال-هلال-نستلهم-من-العاشر-من-رمضان-روح-العزيمة-والأمل

أكدت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن يوم العاشر من رمضان يعد واحداً من أيام الوطن التي نفخر بها على مدار الأجيال ففي هذا اليوم جسدت قواتنا المسلحة ملحمة بطولية شهد بها العدو قبل الصديق على الشجاعة والإقدام لأبناء الجيش المصري العظيم.

منال هلال: العاشر من رمضان جاء ليزيل آثار الخامس من يونيو

وأشارت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلي أن يوم العاشر من رمضان جاء لكي يزيل إلى الأبد آثار الخامس من يونيو، ويؤكد على قوة عزيمة وإرادة الشعب المصري ،والذي كان مصمماً بكل ما أوتي من قوة على محو آثار الهزيمة واسترداد كرامته وارضه الغالية.

منال هلال: العاشر من رمضان يذكرنا بكم التحديات

ولفتت منال هلال عضو مجلس النواب ،إلي أن العاشر من رمضان يذكرنا بكم التحديات التي تواجه الوطن في الوقت الحالي، فلا يزال أعداء الشعب المصري يحاولون بكل السبل النيل منه ومن مقدراته ومكتسباته وانجازاته ،والتي حققها خلال السنوات الماضية بفضل الاصطفاف خلف قيادته الرشيدة التي تعمل بكامل طاقتها على اقامة حياة كريمة لكل ابناء الشعب المصري .

وشددت عضو مجلس النواب ،على ضرورة أن نستلهم من يوم العبور في العاشر في رمضان روح العزيمة والامل في الغد الافضل الذي لن يتحقق الا بالعمل والتضحية من أجل بناء مستقبل افضل لكل المصريين قائم على السلام والمحبة والخلاص لأجل الوطن.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.