/628236/الزمالك-يرسل-خطاب للكاف-والسبب-احداث-مباراة-الترجي-والمولودية

والتي انتهت احداث المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، لكل منهم حيث ودع الزمالك البطولة.

الزمالك يرد علي تعليق مالك نادي شيفيلد يونايتد ويقدم له هدية

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الإنتاج الحربي والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض 2/0.

شهدت المباراة علي العديد من التدخلات القوية بين لاعبي الفريقين، مما إضطر أيمن يونس حكم المباراة علي إشهار العديد من الطاقات الصفراء والحمراء لمحاولة تهدئة المباراة والحفاظ علي لاعبي الفريقين، في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع الـ 16 من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة هدفين دون رد للزمالك.

تقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة 22 من عمر المباراة من خلال ضربة جزاء تحصل عليها، بعد لمسة يد من دفاع الإنتاج، وحكم المباراة يستعين بتقنية الفار، قام بتنفيذها الدولي المغربي أشرف بن شرقي علي يمين الحارس.

سجل الزمالك الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 40 من عمر المباراة، بعد خطأ من علي فتحي مدفاع الإنتاج في التأخر في تشتيت الكرة ويقتنصها المغربي أحداد ويسددها علي المرمي الفارغ.

جاءت البطاقة الصفراء الثانية لمحمد عبد الغني مدافع الزمالك في الدقيقة 50 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي في منتصف الملعب علي محمد سوسته لاعب الإنتاج الحربي، لتحمر البطاقة ويغادر الملعب.