/628237/رئيس-مجلس-النواب-يهنئ-الرئيس-السيسي-بذكرى-تحرير-سيناء-أروع-نصر-في-التاريخ-العربي

المستشار الدكتور حنفى جبالى يهنئ الرئيس السيسى

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي في نص البرقية: "اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أنقل إليكم باسمي واسم نواب الشعب أخلص التهاني القلبية بمناسبة ‏حلول ذكرى تحرير سيناء، أرض الفيروز، تلك البقعة الطاهرة من أرض الوطن المقدس، ‏من براثن الاحتلال، بأيدي أبطال قواتنا المسلحة التي حمى ظهرها جبهة داخلية ‏متماسكة.‏"

وتابع رئيس مجلس النواب : "فلقد صدق الله وعده وأعز جنده، وصان كنانته، وتوج كفاح شعب عظيم، صاحب ‏أعرق الحضارات بنصر مبين، فارتفعت راية مصر على كل شبر من أرض سيناء المقدسة، ‏وارتفعت بها كرامة وهامة كل من يسكن الأرض العربية، بفضل عبقرية التخطيط ‏وقمة الأداء وفدائية المقاتل المصري في اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات.‏"

وأكد رئيس مجلس النواب : " نعم إنها لمناسبة وطنية جليلة حقق فيها رجال قواتنا المسلحة الباسلة، أروع نصر في ‏التاريخ العربي، يقاتلون في سبيل الله لا يريدون إلا وجهه، ويطلبون الشهادة، فكانوا ‏أشرف الرجال وأطهر الشهداء.‏

رئيس مجلس النواب يحيي شهداء مصر الأبرار

وتابع : "فتحية لشهدائنا الأبرار الذين افتدوا تراب الوطن وعرضه بأرواحهم الطاهرة، وتحية ‏لكل أم فقدت عزيزاً لديها وكل زوجة فقدت رفيق حياتها وكل ابن فقد عائله".‏

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقيته ، قائلا: "لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، وكانت وقفتك من أجل مصر، ونحن معك من ‏أجل مصر، معك سنبذر الأمن ونزرع الرخاء، حفظ الله مصر وأيدك بنصر من عنده.‏"