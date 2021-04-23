/628237/رئيس-مجلس-النواب-يهنئ-الرئيس-السيسي-بذكرى-تحرير-سيناء-أروع-نصر-في-التاريخ-العربي
بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.
المستشار الدكتور حنفى جبالى يهنئ الرئيس السيسى
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي في نص البرقية: "اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أنقل إليكم باسمي واسم نواب الشعب أخلص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى تحرير سيناء، أرض الفيروز، تلك البقعة الطاهرة من أرض الوطن المقدس، من براثن الاحتلال، بأيدي أبطال قواتنا المسلحة التي حمى ظهرها جبهة داخلية متماسكة."
وتابع رئيس مجلس النواب : "فلقد صدق الله وعده وأعز جنده، وصان كنانته، وتوج كفاح شعب عظيم، صاحب أعرق الحضارات بنصر مبين، فارتفعت راية مصر على كل شبر من أرض سيناء المقدسة، وارتفعت بها كرامة وهامة كل من يسكن الأرض العربية، بفضل عبقرية التخطيط وقمة الأداء وفدائية المقاتل المصري في اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات."
وأكد رئيس مجلس النواب : " نعم إنها لمناسبة وطنية جليلة حقق فيها رجال قواتنا المسلحة الباسلة، أروع نصر في التاريخ العربي، يقاتلون في سبيل الله لا يريدون إلا وجهه، ويطلبون الشهادة، فكانوا أشرف الرجال وأطهر الشهداء.
رئيس مجلس النواب يحيي شهداء مصر الأبرار
وتابع : "فتحية لشهدائنا الأبرار الذين افتدوا تراب الوطن وعرضه بأرواحهم الطاهرة، وتحية لكل أم فقدت عزيزاً لديها وكل زوجة فقدت رفيق حياتها وكل ابن فقد عائله".
واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقيته ، قائلا: "لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، وكانت وقفتك من أجل مصر، ونحن معك من أجل مصر، معك سنبذر الأمن ونزرع الرخاء، حفظ الله مصر وأيدك بنصر من عنده."
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