غادة والى: تزايد معدلات الفقر واللامساواة نتيجة التوسع السريع فى بعض المدن

جدة - نرمين السيد - افتتحت النقاش الرفيع المستوى الدكتورة غادة والى وكيلة السكرتير العام والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حيث ألقت كلمة نيابة عن السكرتير العام أكدت فيها على أن نحو ما يزيد عن نصف سكان العالم يعيش حالياً فى المدن، مشيرة إلى تزايد معدلات الفقر واللامساواة نتيجة التوسع السريع وغير المخطط فى بعض المدن، وكذلك إلى أهمية تبنى تصميم حضرى شامل من أجل منع الجريمة وتنمية مدن آمنة.

وألقت البيان الوطنى لمصر أمام جلسة النقاش العام الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث أكدت على التزام مصر الدائم بمعالجة الجريمة والعنف والحرص على تحقيق الأمن والسلامة والتنمية الإنسانية فى المجتمعات الحضرية، واستعرضت الجهود المصرية المختلفة لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية من أجل تقليل الفقر والحد من اللامساواة بين الفئات المجتمعية وتحقيق الشمول الاجتماعى، وأبرزت حرص مصر على تركيز برامج التضامن الاجتماعى على فئة الشباب.

وأعرب السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، عن أهمية التمثيل المصرى البارز خلال النقاش رفيع المستوى، وحرص وزيرة التضامن الاجتماعى على المشاركة واستعراض الجهود المصرية لتحقيق الأمن فى المناطق الحضرية من خلال تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة.