صور.. توقيع بروتوكول إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة الفيوم

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر الفيديو كونفرانس توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وجامعة الفيوم، بهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية لتنمية مهارات الكوادر الشابة من أبناء الجامعة ومحافظة الفيوم، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.





وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الجمعة، أنه وقع بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.



وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بجهود وزارة الاتصالات فى إنشاء مراكز الإبداع الرقمى بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنه جار تجهيز الموقع المخصص لمركز الإبداع الرقمى بجامعة كفر الشيخ، مؤكدًا أن هذا التوجه يخدم التنمية فى كل المحافظات خصوصا بين الشباب لمحو الأمية الرقمية، ويساهم فى استفادة عدد كبير من شباب الجامعات من مراكز الإبداع الرقمى بالجامعات، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب، موضحًا دور مراكز الإبداع الرقمى فى تأهيل الكوادر المتخصصة فى مجال التحول الرقمى.



وطالب عبدالغفار باستمرار الدعم للوصول لكل المحافظات والجامعات المصرية لإنشاء مراكز إبداع رقمى بها، وكذلك الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة والتى يبلغ عددها حوالى 200 معهد، لافتا إلى ضرورة أن يكون لهذه المراكز هوية معمارية واحدة بنفس الاسم ونفس الشعار.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مراكز إبداع مصر الرقمية ترتكز على ثلاثة محاور متوازية لإتاحة التدريب التقنى للشباب فى علوم الاتصالات وكافة تخصصات تكنولوجيا المعلومات، ورعاية الإبداع الرقمى وتشجيع رواد الأعمال وإنشاء حضانات لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة أن يتم إنشاء المراكز فى مختلف المحافظات على نمط واحد ليستطيع الشباب التعرف عليها، حيث أن جميعها تمتلك طراز معمارى موحد كما أنها تحمل ذات الاسم والشعار الذى يمثل رمز لجمع البيانات وتخزينها لدى قدماء المصريين.



وأضاف طلعت أن محافظة الفيوم من المحافظات الواعدة بما تمتلكه من موارد اقتصادية وعلمية وهو الأمر الذى يجعل من إنشاء مركز إبداع رقمى بجامعة الفيوم نموذجًا ناجحًا يحتذى به، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون المثمر بين الوزارتين لتوقيع بروتوكولات مع جامعات أخرى فى إطار المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية داخل المحافظات والجامعات المختلفة حيث يتم إيلاء الأولوية للجامعات الحكومية على أن تضم الخطط المستقبلية الجامعات الأهلية والخاصة.

بدوره، قال الدكتور أحمد شديد رئيس جامعة الفيوم إن إنشاء مركز الإبداع الرقمى بالجامعة يتماشى مع التوجه العام للدولة فى التحول الرقمي، وتأهيل الطلاب وإيجاد فرص عمل لهم، موضحًا أنه تم اختيار موقع المركز داخل الجامعة بحيث يفيد طلاب الجامعة، وكذلك الشباب والطلاب من محافظة الفيوم، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء المركز خلال 6 أشهر.

وتابع قائلا، إن البروتوكول يهدف إلى تأهيل الشباب من طلبة وخريج جامعة الفيوم وجامعات المنطقة المجاورة لسوق العمل المحلى والعالمى، وإعداد كوادر تساهم فى دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتقديم خدمات تدريبية متخصصة لإعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات ذات الصلة، والمساهمة فى نشر الوعى بأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها، وتنظيم المؤتمرات والمسابقات التخصصية فى أحدث التكنولوجيات الداعمة للنقل المعرفى والإبداع، وتطوير آليات التعليم والتدريب من خلال الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات.

وينص البروتوكول على التزام جامعة الفيوم بتخصيص قطعة أرض بمساحة 2.500 متر مربع داخل الحرم الجامعى لكليتى التربية والآثار، لإنشاء مقر دائم لمركز إبداع مصر الرقمية، وتوفير كافة المرافق الأساسية اللازمة للمركز.