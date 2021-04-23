سعفان يهنئ وزير الدفاع بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الفريق أول محـمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والذى حقق فيه أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سُطرت فى تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.





وقال وزير القوى العاملة فى برقية التهنئة: "إن الشعب المصرى بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالى النفيس". وأعرب "سعفان"، للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بهذه المناسبة عن عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد فى الحفاظ على تراب وطننا، وما حققته من بطولات خالدة سُطرت فى تاريخ الدولة المصرية بحروف من نور، داعيًا الله عز وجل أن يديمكم حماة الشعب المصرى.

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