عاجل.. الحكومة: لا إلغاء للنظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، مُوضحةً أنه لا علاقة بين مشروع قانون التعليم والنظام الإلكترونى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة.
وشددت على أن النظام الإلكترونى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة قائم كما هو دون إلغاء، وسيتم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الحالى إلكترونياً على التابلت، داخل لجان بالمدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التى تستهدف تضليلهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفى سياق متصل، تم إجراء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة لشهر أبريل الجارى، حيث تختبر الوزارة جودة الشبكات والوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وبأكثر من طريقة، وتعد الامتحانات التجريبية عنصراً هاماً بالنسبة للطلاب، حيث يتم من خلالها رصد أى مشكلات تقنية قد تحدث، الأمر الذى يمكن الطلاب من أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية فى شهر يوليو المقبل دون أى مشكلات.
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