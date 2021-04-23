الخشت: إنشاء بيئة تكنولوجية معلوماتية متكاملة بجامعة القاهرة ومدنها

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعمال إنشاء وتطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع كفاءة وسرعة الإنترنت بالمعهد القومى لعلوم الليزر، فى إطار متابعته المستمرة للموقف التنفيذى لأعمال تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية التى تتم على جميع المستويات وتشمل الحرم الجامعى والكليات والمدن الجامعية، فى إطار التحول إلى جامعة ذكية تعمل وفقًا لأحدث النظم العالمية.





وقال الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، إن جامعة القاهرة تعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية ودعم تقنية المعلومات الحديثة بها، بغرض توظيف ومواكبة التطور التكنولوجى فى العمليتين الإدارية والأكاديمية، بما يساهم فى تحقيق مكانة متميزة لها بين الجامعات العالمية المرموقة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صحفى، أن رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية فى الجامعة يمثل نقطة تحول مهمة ويتم وفق خطة شاملة، تساهم فى استخدام أحدث الوسائل الشبكية والتقنية المتميزة لدعم الأداء الإدارى والتعليمى، مؤكدًا اتجاه الجامعة نحو إنشاء حرم جامعى ذكى قائم على التحول الرقمى.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على الالتزام بسرعة معدلات إنجاز المنظومة التكنولوجية للجامعة بأعلى درجة من الكفاءة بجميع كليات الجامعة ومراكزها، واستكمال رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية بالمدن الجامعية، وتوفير شبكة إنترنت لاسلكي، يساهم فى توفير البيئة التعليمية الإلكترونية للطلاب.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة نجحت خلال الـ 4 سنوات الأخيرة فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية فى عدة جوانب، من بينها ربط جميع مبانى الجامعة بكابلات الألياف الضوئية فائقة السرعة، وإعادة تخطيط الشبكات اللاسلكية على مستوى الجامعة، وتطوير منظومة التأمين الخاصة بالشبكات والتطبيقات، بالإضافة إلى رفع قدرات الخوادم وأجهزة المحولات الشبكية الرئيسية فى الجامعة، وتطوير إجراءات التشغيل والمتابعة.

كما أشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن توفير بيئة تكنولوجية معلوماتية متكاملة للجامعة يساهم فى تحقيق فلسفة جامعة القاهرة المتمثلة فى توفير تكنولوجيا متطورة ملائمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب للاستفادة من بيئة التعليم الإلكترونى، واستخدام الإنترنت لربط شبكة الجامعة مع شبكات محلية وعالمية بهدف خدمة البحث العلمي، والمساهمة فى تخريج جيل جديد مواكب لتطورات العصر الحالى.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تعمل منذ تولى الدكتور محمد عثمان الخشت رئاستها فى عام 2017 وحتى الآن، على تحقيق التحول الرقمى، حيث وضعت استراتيجية تقوم على تطوير فكر الهيكل المؤسسى والمعروف ب (Enterprise Architecture) لرفع القدرات الحقيقية والمؤثرة للجامعة، والتحول تدريجيًا من مرحلة الرقمنة ثم الميكنة للوصول إلى تحول رقمى حقيقى يظهر أثره بشكل مباشر على تطوير جميع الخدمات والإجراءات التى تقوم بها الجامعة.

ووضعت جامعة القاهرة خطة شاملة فى سبيل التحول إلى جامعة ذكية متكاملة من جميع النواحى التعليمية والتطبيقية قائمة على التحول الرقمي، بتنفيذ العديد من الآليات على جميع المستويات، حيث نجحت الجامعة فى التحول الرقمى على المستوى الإدارى من خلال عدة إجراءات من بينها رقمنة التواصل الإدارى وربط الإدارات المختلفة بالكليات الكترونيًا، وإنشاء قواعد البيانات والمعلومات ومواقع الكليات، كما حدثت نقلة نوعية على أرض الواقع من خلال التوظيف الفعال للتقنيات الرقمية الحديثة، حيث قامت الجامعة بتطوير لوحة قيادة مركزية هى الأولى من نوعها، بما ساهم فى الارتقاء وتسريع الخدمات التى تقدمها الجامعة.