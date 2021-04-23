نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين اليوم في مصر 2021 بعد زيادة أسعار البنزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم أسعار البنزين اليوم في مصر 2021 بعد إعلان “وزارة البترول والثروة المعدنية” عن زيادة أسعار البنزين اليوم ونشر الأسعار الجديدة، ولقد تم التسعير بشكل تلقائي عبر رفع البنزين “25 قرشاً”، في حين أنه قد تم تثبيت “أسعار السولار”، وبالنسبة للعمل بالأسعار الجديدة فسيتم الأخذ به بعين الاعتبار بدءاً من اليوم الجمعة الموافق 23-4-2021.

أسعار البنزين اليوم في مصر 2021

يُرجي العلم أن هذه الأسعار هي أسعار مؤقتة فحسب، وسيتم العمل بها حتي بدايات شهر يوليو “شهر 7” المقبل، وننشر لكم زوار موقع “ثقفني” الكرام فيما يلي أسعار البنزين في مصر 2021.

سعر لتر البنزين في مصر اليوم

نظراً للظروف التي تمر بها البلاد فإن وزارة “البترول والثروة المعدنية” أعلنت عن الزيادة المؤقتة في أسعار البنزين وسيتم العمل به حتي بدايات شهر يوليو المقبل، والأسعار كالآتي:

سعر لتر بنزين 80

اتفقت الوزارة علي أن يتم رفع سعر لتر بنزين 80 بحوالي (25 قرشا)، وهي زيادة بنسبة 10% تم الاتفاق عليها من قبل كافة أعضاء اللجنة بالكامل.

سعر لتر بنزين 92 وبنزين 95

تم رفع أسعار لتر بنزين 92 وكذلك بنزين 95 بنفس القيمة (25 قرشاً)، وبالتالي فإن سعر اللتر الواحد منهما كالآتي:

سعر لتر بنزين 92 بعد الزيادة = 7.75 جنيه مصري (كان 7.50 جنيه للتر سابقاً)

سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة = 8.75 جنيه مصري (كان 8.50 جنيه للتر سابقاً)

سعر السولار الجمعة 23 أبريل

أعلنت الوزارة عن تثبيت سعر السولار في السوق في التوقيت الحالي، حيث أن سعر السولار هو (6.75 جنيه مصري) للتر الواحد.

أعلنت اللجنة كذلك عن تثبيت سعر المازوت المحلية لـ 3900 طن

أسعار البنزين الجديدة 2021

كان من المفترض أن تقوم الوزارة برفع الأسعار منذ الأسبوع الأول في شهر أبريل، ولكن جاء القرار بعد تأخرها لمدة أسبوعين.

حيث كانت الزيادة علي أسعار البنزين المحلية بنسبة 10%، ويرجع ذلك تزامناً مع أسعار النفط في العالم، حيث أنه بدأت في الرجوع لقوتها مرة أخري منذ بداية العام 2021 بعد أزمة فيروس كورونا التي عاني منها العالم بالكامل.