النني للجمهور: « أريد الدعم وليس إنتقادي »

بعث الدولي المصري النحترف في صفوف آرسنال محمد النني، برسالة لمنتقدي جمهورة مع فريقة في الدوري والمنتخب، بسبب الهجوم الذي تلقاه في الفترة الأخيرة من مشجعيه.

في تصريحات اليوم قبل إنطلاق مباراة الفريق أمام إيفرتون، علق محمد النني علي مشجعيه وأسلوبهم، في فكرة تدعيمة، من خلال لقاء صحفي من مراسلي شبكة سكاي سبورت البريطانية.

تصريحات محمد النني:

قال: "أريد منكم الدعم وليس انتقادي، لهذا يُدعى المشجعين أنصارا، ليس أن تنتظر أن أمرر كرة خاطئة أو مباراة سيئة للتحدث عني".

وأضاف: " الفريق يمر بوقت صعب في الفترة الحالية، من الناحية الفنية والناحية الإدارة بالطبع ويأتي كل ذلك بسبب دوري السوبر الأوروبي، وتأخر الفريق في جدول الترتيب".

وزاد: " لقد قدمنا أداء جيد هذا الموسم، سواء في الدوري الأوروبي، او الدوري الأنجليزي الممتاز، أو كأس الإتحاد الإنجليزي ولكن التوفيق غاب عن الفريق معظم المباريات بسبب غياب الجمهور عن المدرجات".

وأختتم: " في النهاية أتمني من الجمهةر ان يدعمنا في الاوقات الصعبه والسيئة، فالجميع يدعمنا في الفوز ويحتفل معنا، وهذا سيجعلني سعيد وأتطور أكثر فأكثر".

موعد مباراة آرسنال وإيفرتون:

يفتتح آرسنال الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز امام إيفرتون، في الساعة التاسعة مساء، ويشهد علي اللقاء إستاد الإمارت معقل فريق آرسنال، وتبث المباراة علي قناة بي غن سبورت بريميم وان، بتعليق صوتي الجزائري حفيظ دراجي.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل فريق ىرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة من أصل 32 مباراة، حقق من خلالها 13 انتصار، في حين وقع في فخ التعادل في 7 مباريات، وخسر في 12 مباراة، إستطاع ان يسجل من خلالها 44 هدف، في حين تلقت شباكة 36 هدفي في هذا الموسم.

يحتل فريق إيفرتون المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 32 مباراة، حقق من خلالها 14 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 7 مباراة، وخسر في 10 مباريات، سجل من خلالها 43 هدف، في حين تلقت شباكة 40 هدف في هذا الموسم.