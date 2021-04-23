/628239/رضا-البلتاجى-يكتب-تحية-لأبطال-الأمن-الوطني

"أنت الهدف يا زكريا"، جملة قيلت للفنان كريم عبد العزيز، فى مسلسل الاختيار، بعد استشهاد المقدم محمد مبروك، فينقل لنا المبدع كريم عبد العزيز، ملامح صورة فخر وتحدى دون ذرة خوف واحدة، بمثابة رسالة عزة وإصرار لجرزان الإخوان وأعوانهم والمؤيدين والمتعاطفين، نحن لا نخاف منكم ولا نأبه لإرهابكم وسنستأصل جذوركم مهما كلفنا غدركم وخستكم من دم، تحية للمبدع كريم وتقدير لكل أفراد جهاز لا يألوا جهدا لحماية تراب الوطن، دوت الخليج.

جزيرة الورد والممتاز

نادى اسمه جزيرة الورد بمحافظة الدقهلية يلعب فى دورى الدرجة الثالثة قدم مرة واحدة أربعة لاعبين لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2003 وهو إنجاز لا يقوى عليه إلا الكبيران الأهلى والزمالك، جزيرة الورد صعد قبل أسبوعين الدورى الممتاز فى كرة اليد، وحتما وبنفس النهج سيكون للنادى تواجد فى ممتاز الكرة قريبا، بسرعة اعملوا عقود لهؤلاء الشباب قبل أن يلعب فى دماغهم زبانية جهنم وتجدوهم فى الدورى اليونانى محطة قبل الانتقال لاحد السباع.

عقاب محمد طلعت

غريب أمر اللاعب محمد طلعت مهاجم نادى الانتاج الحربى، الذى تجاوز الثلاثون من عمره ولم يقدم فى تاريخه مايناسب موهبته وقد تفنن فى إهدار الفرص عاما بعد عام، حيث كان أحد أفراد منتخب الناشئين والشباب والأوليمبى والنادى الأهلى وها هو يخرج بديلا فى لقاء الزمالك فينال إنذار يليه الثانى خلال عشر ثوانى ثم يبصق على أفراد جهاز الزمالك لترصده كاميرات التليفزيون وحتما لن ينجو من إيقاف اربع مباريات، ولو كنت صاحب قرار لضاعفت الجزاء ليكون عبرة لآلاف الناشئين يتابعون المباريات ويقلدون النجوم ايجابيات وسلبيات، الإنتاج الحربى مؤسسة محترمة حتما ستبادر بعقابه.

أجواء رمضانية حقيقية

صليت العشاء والتراويح فى مسجد الفنان حسين صدقى بميدان الحرية حى المعادى، ما شاء الله على النظافة والأصوات والروحانية سواء المؤذن أو الإمام او العاملين، هناك مساجد تشدك وهناك أصوات ترغمك على الفرار.

تامر فكرى، رئيس لجنة حكام كرة اليد، جازف ودفع بالشقيقتين ياسمين وهايدى السعيد حكمتا اللعبة الدوليتين لإدارة مباراة الاهلى والزمالك الفاصلة والحاسمة لتحديد بطل 2021 فى مغامرة كان يمكن أن تكلفه منصبه لتنجح الصغيرتان فى أصعب مهمة فى أجواء ملتهبة وصالة مشتعلة فى السيطرة على نجوم اللعبة وكلهم أعضاء فى المنتخب القومى، بهدوء أعصاب يؤهلهن لمناصب قيادية فى البلد، البطلتين اختيرتا لإدارة بطولة أفريقيا للأندية بالمغرب بعد شهر رمضان وأول أمس اختارهما الاتحاد الدولى بأولميياد طوكيو، أغسطس القادم، وبعد كده يطلع جحش بقروون يقولك لعن الله قوما ولوا أمرهم امرأة.