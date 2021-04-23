/628240/مصطفي-سالم-العاشر-من-رمضان-ذكرى-النصر-والكرامة

أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن ذكرى النصر في حرب أكتوبر ١٩٧٣، والتي توافق العاشر من رمضان، إنما هي ذكرى استعادة الكرامة والأرض، موضحًا أن حرب أكتوبر هي حرب شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973 وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام).

مصطفى سالم يسترجع ذكريات النصر

وأشار عضو مجلس النواب، مصطفى سالم، إلي أن إسرائيل في الحرب الثالثة قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.

وتابع:” بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر 1973 م الموافق 10 رمضان 1393 هـ بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.

مصطفى سالم: ذكرى حرب أكتوبر تجعلنا نستعيد تفاصيلها

وقال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ذكري حرب أكتوبر العظيمة تجعلنا نستعيد كل تفاصيلها لخوض معارك جديدة، معارك الحفاظ على الوطن من المؤامرات التي تستهدف زعزعة أمنه واستقراره.

واذا كانت العاشر من رمضان حرب عودة الأرض والكرامة فإن العاشر من رمضان ٢٠٢١ هو يوم آخر من ايام الوطن الآمنة والتي تنعم بالأمان في ظل القوات المسلحة المصرية المخلصة والشرطة الباسلة ومؤسسات الدولة الوطنية والشعب المصري العظيم.

وطالب سالم بأهمية تكاتف الشعب المصري خلف القيادة السياسة للحفاظ على الأرض وتحقيق التنمية الشاملة.