/628242/ماكرون-والزعماء-الأفارقة-يشاركون-في-جنازة-إدريس-ديبى

ما زال الجدل مستمرًا بسبب مقتل رئيس تشاد إدريس ديبى، حيث وصل عدد من الزعماء الأفارقة لحضور مراسم الجنازة.

وبدأت الاستعدادات لمراسم جنازة رئيس تشاد إدريس ديبى، والتي تقام اليوم الجمعة، بمشاركة وحضور عدد من زعماء وقادة العالم.

الرئيس الفرنسي يشارك في جنازة رئيس تشاد إدريس ديبى

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الغيني ألفا كوندي وعدد آخر من الزعماء الأفارقة إلى العاصمة نجامينا للمشاركة في مراسم الجنازة، على الرغم من تحذيرات من المتمردين بأن على الزعماء الأجانب عدم الحضور لأسباب أمنية.

قتل على خط الجبهة

يذكر أن الجيش التشادي قد قال إن الرئيس قد قتل على خط الجبهة في معارك ضدّ متمرّدين، في العاصمة نجامينا.

تشكيل مجلس انتقالي برئاسة محمد إداريس ديبي

أعلنت القوات المسلحة التشادية عن تشكيل مجلس انتقالي برئاسة محمد إداريس ديبي (37 عاما) نجل الرئيس الراحل ، لإدارة البلاد.

ضمان السلام والاستقرار في البلاد

وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة التشادية الجنرال “آزيم بيمراندو أجونا” أن المجلس الوطني الانتقالي قد إتخذ جميع الإجراءات لضمان السلام والاستقرار في البلاد.

وأعلن التليفزيون التشادي في خبر عاجل له، مقتل الرئيس إدريس ديبي، إثر إصابته على جبهة القتال، حيث نقلت وسائل إعلام محلية، قولها: "مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته خلال اشتباكات".

لفظ أنفاسة الأخيرة في ساحة المعركة

وقال المتحدث “الجنرال عزم برماندوا أغونا” في بيان تلي عبر تلفزيون تشاد أن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة" مضيفا "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد اليوم الثلاثاء".

وفى وقت سابق، أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة فى تشاد أن إدريس ديبى، فاز بولاية سادسة بعدما حصل على 79.3% من الأصوات.

وذكرت صحيفة الوحدة التشادية فى نسختها بالفرنسية اليوم ، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بلغت 64.81 %، أى ما يعادل أربعة ملايين و618 ألفا و733 صوتًا.