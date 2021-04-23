رئيس صناعة النواب: مش عايزين نظلم برلمان ٢٠١٥...والوضع الآن أفضل «فيديو»

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فى حوار شيق وثرى، جرى بين رئيس لجنة الصناعة، معتز محمود، ومدير تحرير موقع دوت الخليج الإخبارى، محمود فايد، حول عدد من القضايا والملفات المهمة، اشتبك فيها عضو مجلس النواب مع آخر مستجدات الساحة ورؤيته بشأن برلمان 2020.

رئيس لجنة الصناعة: برلمان 2015 كان يحمل مسئوليات كبيرى

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود:” برلمان 2015 كان يحمل مسئوليات كبيرة، وبالرجوع إلي التاريخ نجد أنه جاء بعصر به فراغ دستوري منذ ٢٠١٠، وكان هناك ضغط في القوانين، ومطالبة بعمل وانجاز تشريعات لدورين انعقاد سابقين، كما أن مؤسسات الدولة في هذا الوقت كانت في حالة من الانهيار وبالتالي كان على البرلمان أن يقدم الدعم له”.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود:” ووفقًا لهذا فغير منطقي أن أمارس الدور الرقابي على وزير وهو لا يمتلك أي امكانيات تؤهله لإنجاز دوره، أما البرلمان الحالي فهو مختلف عن سابقه، حيث أنه جاء بعد بناء مؤسسات الدولة وانجاز كم هائل من المشاريع وتطوير البنية التحتية في كثير من القطاعات من طرق وكباري وصرف صحي وغير ذلك”.

وأضاف عضو مجلس النواب، معتز محمود:” هذه الإنجازات لم تحدث منذ ما يقرب من ٣٠ سنة ، وبالتالي البرلمان له كامل الحق في ممارسة دوره الرقابي على الحكومة في ضوء الموارد المتاحة لها، لذلك مع كامل الوزير لن يتم محاسبته الا بعد سماع رأيه في البرلمان ومعرفة أسباب الحادث والوقوف على تفاصيل هذا الأمر”.

رئيس صناعة النواب: المحاسبة تكون عند غياب الرؤى والخطط

وأختتم رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان:” المحاسبة تكون عندما لا يكون هناك خطط ورؤى واضحة، وتكمن فلسفة الدور الرقابي في أنه من السهل أن تعارض ولكن من الصعب أن تعارض وتوجد حل للأزمة.