فيديوجراف- فقـه النـوازل.. كورونا المستجد أنموذجًا

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أهم الموضوعات التى تناولها الكتاب بالعرض والتحليل الدقيق من النواحى الفقهية والعلمية.
ويتناول الكتاب قضايا فى غاية الأهمية مثل "الحجر الصحى، والعزل المنزلى، وأداء العبادات والشعائر فى زمن النوازل والجوائح"، ويجيب على كثير من الأسئلة الشائكة فى بابه، ويؤكد عدم التناقض بين الإيمان والعلم، ويبرز حاجتنا إلى الدعاء والدواء معًـا، فليس أحدهما بديلا للآخر، ولا نقيضًا له.
كما يبرز الكتاب العلاقة بين القواعد الفقهية والأصولية والمستجدات العصرية، من خلال إعمال العقل فى فهم صحيح النص، وحسن قراءة الواقع وإسقاط حكم النص على مناطه من الواقع.
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