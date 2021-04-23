فى جمعة ختام الصوم.. رسامة 3 رهبان بأسوان

جدة - نرمين السيد - قام الأنبا هدرا، مطران كرسى أسوان وتوابعها، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس، أب الشركة الرهبانية بجبل إدفو والمزرعة بالخطاطبة، بإتمام صلوات طقس الرهبنة لـ 3 من الإخوة المقيمين بمزرعة الدير بالخطاطبة، والذين أتموا فترة الاختبار.





وأتمت صلوات طقس الرهبنة لـ الراهب لوقا الباخومى، والراهب باخوم الباخومى، والراهب سوريال الباخومى. وكان يوماً جميلا، مملوءا بالبركة والفرح، بمناسبة جمعة ختام الصوم المقدس.

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