الأوقاف: إنهاء خدمة أى عامل يسمح بالاعتكاف أو إقامة موائد بالمساجد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أنها ستنهى على الفور خدمة أى من العاملين بها حال ثبوت سماحه أو تغاضيه أو تقصيره فى واجبه الوظيفى، بما يمكن أى شخص أو جماعة من إقامة أى اعتكاف أو موائد إطعام بأى من المساجد أو ملحقاتها.





وشددت الوزارة على أنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أى شخص أو جماعة تخرج على هذه التعليمات، باعتبار أن الخروج على ذلك هو خروج على النظام العام وتعمد لتعريض حياة الناس للخطر. وأكدت أن من يقوم بذلك آثم شرعًا وجاهل بمقاصد الشريعة، ومستوجب للردع، لأن الحفاظ على حياة الخلق وتجنيب تعريضهم للخطر مطلب شرعى من المقاصد والكليات الست التى أوجب الشرع الحنيف الحفاظ عليها. ومن المقرر أن يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة وجميع جهات المتابعة والتفتيش بها ولجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتكثيف المتابعة، وسرعة اتخاذ اللازم تجاه أى مخالفة، مع اعتبار لجنة المتابعة فى حالة انعقاد دائم حتى نهاية الشهر الكريم بإذن الله تعالى.

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