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محمد سياف - ابو ظبي - أسعار البنزين الجديدة في مصر، تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية كل ثلاثة أشهر بتحديث أسعار البنزين ومواد البترول في مصر بشكل ربع سنوي، وذلك وفقاً لما تتخذه لجنة التسعير التلقائي التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في أعقاب تحرير سعر الوقود ومواد الطاقة في مصر، حيث أصبح سعر البنزين في مصر يرتبط بالسعر العالمي لأسعار مواد الوقود ارتفاعاً وانخفاضاً، وسوف نتناول في هذا الموضوع أسعار البنزين الجديدة في مصر أبريل 2021، حيث سوف يستمر العمل بهذه الأسعار الجديدة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في شهر يوليو 2021.

أسعار البنزين الجديدة في مصر أبريل 2021

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمعنية بدراسة أسعار البنزين والمنتجات الأخرى في العالم ومقارنتها بالسعر في مصر، حيث تعقد تلك اللجنة اجتماعاتها بشكل ربع سنوي، حيث انتهي الاجتماع الأخير للجنة التسعير التلقائي إلى اتخاذ قرار برفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بمقدار 25 قرش.

وعلى أثر ذلك قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإصدار بيان حول اجتماع لجنة التسعير التلقائي وأسعار البنزين الجديدة في مصر أبريل 2021 والتي أصبحت كالتالي اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 23 ابريل 2021:-

بنزين 80 بسعر 6.50 للتر بدلاً من 6.25 جنيه.

بنزين 92 بسعر 7.75 جنيه للتر بدلاً من 7.50 جنيه.

بنزين 95 بسعر 8.75 جنيه للتر بدلاً من 8.50 جنيه؟

تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر

تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

وسوف يستمر العمل بالأسعار الجديدة للبنزين اعتباراً من صباح اليوم الجمعة الموافق 23 أبريل 2021 ويستمر تطبيق تلك الأسعار الجديدة لمدة ثلاثة أشهر وهي شهور مايو ويونيو تنتهي في الثالث والعشرين من شهر يوليو المقبل، ثم ستقوم بعدها لجنة التسعير التلقائي بالإعلان بمقارنة السعر داخل مصر بالسعر العالمي ويكون التحرك في السعر ارتفاعاً أو انخفاضاً بمقدار 10%.