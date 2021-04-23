انت الان تتابع تفاصيل خبر الخطوط السعودية للمسافرين | استعدوا لعودة الرحلات قريبًا .. جهزوا الشنط والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أوضحت الخطوط السعودية أن موعد استئناف وعودة رحلاتها الجوية قد أصبح قريبًا، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه صالح الجاسر وزير النقل السعودي، حيث أسفر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية عن تأكيد موعد استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة، وكذلك متابعة استراتيجية المؤسسة وتقارير الأداء وبرامج تطوير وتحسين خدمات الخطوط السعودية، فضلًا عن التشديد على تطبيق أعلى الاحتياطات الوقائية للحد من انتشار كورونا، لضمان صحة وسلامة المسافرين من خلال موقع مصر فايف .

موعد استئناف رحلات الطيران في السعودية

وقد أكد المجلس على القرار الخاص باستئناف رحلات الطيران في السعودية وكذلك كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية في المملكة العربية السعودية لكافة الرحلات الدولية يوم 17 مايو المقبل، الموافق 5 شوال 1442هـ، وهو نفس القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني السعودي في وقت سابق، ولا سيما مع تلك الدول التي علقت المملكة دخول مواطنيها لأراضيها والتي بلغ عددها 20 دولة منها بعض الدول العربية مثل مصر .

الطيران مستمر بين مصر والسعودية

كانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت قرارًا في 3 فبراير من العام الجاري، بتعليق الطيران مع 20 دولة بينها مصر، إلا أن هيئة الطيران المدني المصري قد أكد أن الحركة لم تتوقف بين الدولتين، وأن شركات الطيران المصرية تسير رحلات يومية إلي السعودية لنقل الفئات المستثناة المسموح سفرهم من مصر للمملكة العربية السعودية، وهم المصريين العاملين في القطاع الصحي السعودي وأسرهم والمواطنين السعوديين وكذلك الدبلوماسيين.