/628241/هيام-الطباخ--العاشر-من-رمضان-ستظل-ذكري-خالدة-للعزة-والفخر

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن يوم العاشر من رمضان الموافق السادس من أكتوبر، يوم عزة ونصر وكرامة لكل المصريين على مر العصور.

هيام الطباخ تؤكد على دور الإعلام فى نشر الثقافة وإعلام القيم

وأشارت عضو مجلس النواب، هيام الطباخ، إلي أن مصر مازالت تحتاج إلى مقاتلين ولكن ليس على الجبهه، بحيث يتحول كل مواطن مصري مخلص إلي وطنة إلي مقاتل إيجابي فى عمله، مشيرة إلى دور الإعلام فى نشر الوعي والثقافة وإعلاء قيم المواطنة وحب الوطن.

هيام الطباخ تثمن دور القوات المسلحة فى الحفاظ على وحدة واستقرار الوطن

وثمنت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، دور قوانتا المسلحة الباسلة فى الحفاظ علي وحدة واستقرار الوطن وسلامة أراضية، ضد المخاطر التي تحاك ضده فى الداخل والخارج، معربة عن شكرها للشعب المصري العظيم الذي يقف خلف قواته المسلحة وقيادته السياسية للتغلب على الصعاب التي تواجه الدولة المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سيلقي البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.