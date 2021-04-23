/628243/جيهان-البيومي-الشعب-والجيش-يد-واحده-وهذا-سر-نجاحنا

تقدمت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، للشعب المصري العظيم و للرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص ‏التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى معركة العاشر من رمضان، تلك المعركة التى كانت بمثابة ملحمة كبرى قدمها رجال القوات المسلحة الباسلة على أرض سيناء الغالية جادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الذكية فى سبيل تحريرها من دنس المحتل.

جيهان البيومي: الشعب والجيش أيد واحدة

ووجهت جيهان البيومي، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، رسالة لأهل الفتنة والضلال، مشيرة إلي أن سر نجاحنا في تحقيق هذا النصر، ما زال موجود حتى الآن، وهو أن الشعب وقواته المسلحة يد واحدة.

جيهان البيومي: حرب 1973 أثبتت قدرة المصريين

وأكدت جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، على أن حرب 1973، أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على ضرب أروع صور البطولة في الوقوف إلى جوار قواتهم المسلحة.

وأشارت عضو مجلس النواب، جيهان البيومي، إلي أن تلك المناسبة الذكية التى تمر علينا عاما بعد عام تعطينا العبر والدروس فى حسن التخطيط والاستعداد الجيد لكل معارك الحياة مثلما فعل أبطال معركة العاشر من رمضان فكان النصر العظيم حليفهم بفضل الله.

وتابعت جيهان البيومي:” يجب على كل الحاقدين أن يعلموا، مهما صنعو من أساطير كاذبة، فلا تنسوا أن المصريين قادرين على تحطيم أي أسطورة كاذبة، وليس ما حدث في أكتوبر 1973 ببعيد”.

وتجدر الإشارة إلي أن الدكتور محمد معيط وزير المالية ،سيلقي البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.