بالأسماء.. معلقي مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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يستعد فريق ريال مدريد لمباراته المقبلة أمام فريق تشيلسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الابطال.

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ويسعي كل من الفريقين تحقيق نتيجة إيجابية، بينما يعلق علي أحداث المباراة حفيظ دراجي علي قنوات"بي ان سبورت".

النني للجمهور: « أريد الدعم وليس إنتقادي »

ريال مدريد تأهل على حساب ليفربول بعد الفوز 3/2 ذهاب، والتعادل إياب 0/0، بينما تشيلسي فاز بثنائية مقابل هدف بنتيجة المباراتين، وتأهل لنصف النهائي لأول مرة منذ 2012، عندما توج باللقب تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب" ستامفورد بريدج معقل البلوز"، يوم الأربعاء المقب.

وكان فريق تشيلسي قد نجح في التأهل لهذا الدور من البطولة عقب تجاوزه عقبة بورتو في الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية الكبيرة، إذ نجح تشيلسي في الانتصار ذهاب على بورتو، بثنائية بيضاء، في المواجهة التي جمعت الجانبين، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان

دوري أبطال أوروبا

فيما يدخل فريق مانشستر سيتي مباراته أمام فريق باريس سان جيرمان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء، حيث يعلق علي أحداث المباراة لمعلق جواد بده علي قنوات" بي ان سبورتس"

اخر المواجهات

باريس سان جيرمان تأهل على حساب حامل اللقب بايرن ميونخ، بعد التعادل بنتيجة المباراتين 3/3، ولكن قاعدة الهدف خارج الأرض، قادت أمراء العاصمة الفرنسية إلى نصف النهائي، بينما مانشستر سيتي فاز 4/2، بنتيجة المباراتين على بوروسيا دورتموند، ليضرب موعدًا مع نظيره الفرنسي