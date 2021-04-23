/628247/محمود-القط-يشيد-بعودة-رحلات-الطيران-بين-مصر-وروسيا-استكمال-لمتانة-العلاقات

أشاد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعودة رحلات الطيران الكاملة بين المطارات المصرية والروسية، مشيرا إلي أنها أحد نتائج الاتصال الهاتفي الذى تم صباح، اليوم، بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

محمود القط: القرار شهادة نجاح

وأكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، على أن القرار يأتي في إطار استكمال خطوات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التى تم إطلاقها عام ٢٠١٨، لافتا إلي أنها تعد شهادة نجاح لما تم من تطوير لنظم السلامة والأمان في المطارات المصرية والتسويق الجيد للسياحة المصرية وفق الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وشغف السائحين لزيارة مصر بعد الحفل المهيب لنقل المومياوات وافتتاح متحف الحضارة.

محمود القط: عودة الطيران استكمال لمتانة وصلابة العلاقات

ولفت محمود القط عضو مجلس الشيوخ، إلي أن عودة حركة الطيران الكاملة هى أيضا استكمال لمتانة و صلابة العلاقات السياسية المصرية الروسية، مؤكدا على أن الطيران الكامل لكافة المدن دون استثناء بين البلدين يعد دائما تأكيدا لاستكمال أطر التواصل المباشر و التعاون المشترك و تزيد من التقارب السياسي و الشعبي مما يكون له أثر اقتصادي إيجابي على البلدين الصديقين و إضافة للقوة الإقليمية بين البلدين.

هذا وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية عزاء لأسرة الدكتور أحمد عبد العزيز، عضو المجلس ووكيل لجنة الصحة، ورئيس قسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، والذي وافته المنية مؤكدا اننا فقدنا زميلاً فاضلاً و عالماً كبيراً مشهوداً له بالكفاءة وحسن الخلق داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان.