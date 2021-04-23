/628250/تثبيت-أسعار-إسطوانة-الغاز-والسولار-والمازوت-وزيادة-في-أسعار-البنزين

ما زالت الحكومة المصرية مستمرة في دعم أسعار البوتاجاز، بنسبة تصل إلى 50% من سعرها، حيث بلغت فاتورة دعم البوتاجاز 18 مليار جنيه في موازنة العام المالى الماضى 2019/2020.

أسطوانة البوتاجاز في الأسواق واستقرت أسعار أسطوانة البوتاجاز في الأسواق عند 65 جنيه للأسطوانة، دون أن تتأثر بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي، للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، قد قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل يونيه2021. وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الجمعة إلى: 6,50 جنيه للتر البنزين 80 7,75 جنيه للتر البنزين 92 8,75 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 75ر6 جنيه للتر تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن. أسعار خام برنت بينما استعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى. مؤشرات البورصة المصرية وفي سياق آخر،ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 10600.07 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.48% ليغلق عند مستوى 2011.75 نقطة. بينما سجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 8.32% مغلقًا عند مستوى 2942.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.49% مغلقًا عند مستوى 12893.34 نقطة. وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1211.70 نقطة. رأس المال السوقي وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 39.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 614.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.5%. فيما صعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 329.4 مليار جنيه إلى 343.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 100.9 مليار جنيه إلى 106.9 مليار جنيه بنسبة نمو 6%. بورصة النيل كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 430.3 مليار جنيه إلى 450.5 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7%. ونزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.01%.

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