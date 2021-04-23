/628251/الإتحاد-الأوروبي-يعفي-عنهم-وريال-مدريد-يحكم-عليهم

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ قليل، قرار الإتحاد النهائي علي الاندية المؤسسة علي بطولة دوري السوبر الاوروبي، وليأتي بيريز رئيس ناي ريال مدريد والرئيس التنفيذي للبطولة بقرارة بعد الإلغاء.

جاء الإتحاد الأوروبي منذ قليل بقرارة الذي افرج عن الأندية الـ 12 المؤسسه لبطولة دوري السوبر ليج، بعد إعلان الإنسحاب من البطولة وتوقف إنطلاق البطولة قبل البدء بها.

جاء الرد السريع من قبل فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد والرئيس التنفيذي لمشروع دوري السوبر الاوروبي، علي قرار الإتحاد الاوروبي بعد الصفح عن أندية أوروبا التي إنسحبت من المشاركة من بطولة السوبر ليج، ليظهر العقود التي وقعت عليها الأندية معه علي إنشاء البطولة والتي تبلغ 300 مليون يورو شرط جزائي علي كل نادي ينسحب من البطولة.

كشر الإتحاد الاوروبي والإتحادي الدولي لكرة القدم علي أنيابة بعد العلم ببطولة غير رسمية وشرعية يتم تنظيمها من قبل أكبر إثني عشر نادي في أوروبا، والتي تنافس بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تأتي لتقتل كرة القدم الأوروبية وسحرها لتحولها إلي سلعة ومكسب تجاري بحت.

مؤسسي دوري السوبر الأوروبي

تضم قائمة بطولة دوري السوبر الأوروبي كلا من مانشستر سيتي ويونايتد وتشلسي وليفربول وآرسنال وتوتنهام هوتسبيرج من الدوري الإنجليزي الممتاز، وإي سي ميلان وإنتر ميلان ويوفينتوس من الدوري الإيطالي الممتاز، وبرشلونة وأتليتيكو مدريد وريال دريد من الدوري الإسباني، تحت قيادة بيريز رئيس ريال مدريد والرئيس التنفيذي للمشروع.