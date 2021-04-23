/628249/فرج-عامر-يسخر-من-الشناوى-بعد-هدف-حسام-حسن-خلوني-ساكت

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي"فيس بوك":" هدف حسام حسن في مرمي حارس افريقيا الاول محمد الشناوي بيفكرني بأغنية احمد شيبة (خلوني ساكت).

وقرر فرج عامر رئيس سموحة صرف مكافآت خاصة للاعبى فريقه بعد الفوز الغالى الذى حققه اللاعبون على الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشرة والتى أقيمت باستاد السلام

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ومن ناحيه اخري يخضع أليو ديانج لاعب المارد الأحمر لفحص طبي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة

ويخضع اللاعب لفحص طبي للوقوف على درجة الإصابة والبرنامج العلاجي المناسب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي

وكان ديانج قد خرج مصاب في الشوط الثاني من مباراة سموحة، بعد أن فضل الجهاز الفني استبداله تجنب لتفاقم إصابته

وأغلق الجهاز الفني صفحة مباراة سموحة، للتركيز والاستعداد للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد أكد عقب المباراة أن الفريق لم يكن موفقًا في مباراة سموحة، وأهدر العديد من الفرص، وكان هناك بعض الأخطاء الفردية والجماعية

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي بذل مجهود كبير خلال المباريات الماضية، وفقد عدد من اللاعبين بسبب الإصابات، واضطر إلى إجراء تبديلات اضطرارية، وكان يمكن أن ينهي مباراة سموحة مبكر من خلال الفرصة المؤكدة، التي لاحت لأفشة في الدقائق الأولى من المباراة

اخر مواجهات

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق سموحة والتي انتهت بخسارة المارد الأحمر بنتيجة 2/1.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

فيما كانت اخر مواجهات المارد الأحمر في كأس مصر أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1.

ويحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك صداراة الدوري برصيد 33 نقطة.