الأنبا أرسانى يصلى جمعة ختام الصوم بكنيسة العذراء بمدينة أسن بهولندا

جدة - نرمين السيد - كما ألقى نيافته العظة، وكان موضوعها عن قراءة إنجيل قداس اليوم. وشارك فى الصلاة، القمص استقانوس لطفالله كاهن الكنيسة، وخورس الشمامسة وعدد من شعب الكنيسة.

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