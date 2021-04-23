صور- شاركت الكنيسة ببنائه.. افتتاح مسجد العزيز الرحيم بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ووضعت كنيسة السيدة مريم العذراء التى يقع المسجد الجديد فى الجهة المقابلة لها عدد من اللافتات تهنئ المسلمين بافتتاح المسجد، ما يعبر عن تلاحم الشعب المصرى.

وشارك القس روفائيل حلمى، راعي كنيسة السيدة مريم العذراء، فى افتتاح مسجد "العزيز الرحيم"، لتهنئة المصلين ووكيل وزارة الأوقاف بالمسجد الجديد.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن كنيسة السيدة العذراء مريم شاركت فى بناء المسجد، ما يعكس علاقة الود والمحبة بين أبناء المصرى.

كان أئمة الأوقاف أدوا خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية تحت عنوان "أيام العزة والنصر فى الشهر الفضيل"، للحديث عن معارك الإسلام خلال رمضان.