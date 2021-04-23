فيديو- مصر أرض الصالحين.. قوة حفظ الشافعى للعلم أبهرت الإمام مالك

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، عن محمد بن إدريس وهو الإمام الشافعى رضى الله عنه.





وقال جمعة إن الإمام الشافعى انصرف فى بداية حياته إلى الشعر والأدب واللغة العربية، قبل أن يجعل طلب العلم والبحث عن الحقيقة لذته فى الحياة، فحفظ القرآن وحفظ السنة النبوية الشريفة، وتفوق فى الفقة حتى شغل الناس بعلمه وعقله قب أن يضع علم أصول الفقه فى كتابه "الرسالة".

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن الإمام الشافعى كان محبا للسفر والترحال ويرى فيه فوائد كثيرة، فمن أجل العلم ذهب لمجالية كبار العلماء فى مكة والمدينة المنورة واليمن والكوفة والبصرة وبغداد، ثم رحل إلى مصر ليحصل علم الليث بن سعد من تلامذته، وكان دائم التردد على السيدة نفيسة "نفيسة العلم" رضى الله عنها للأخذ من علمها.



وذكر على جمعة أن نسب الإمام الشافعى يلتقى مع نسب النبى عند جده هاشم، وأمه من قبيلة "أزد" وهى فاطمة بنت عبد الله الأزدية، وأنه ولد عام 105 هجرية، وهوولد فى مدينة غزة بفلسطين، وسافر مع أمه إلى مكة وهناك حفظ القرآن الكريم ببراعة إذ انه كان يتميز بقوة الحفظ.

وأوضح على جمعة أن الإمام الشافعى عندما كبر ذهب إلى المدينة المنورة لتلقى العلم على يد الإمام مالك رضى الله عنه، فقبله واجلسه قريبا منه فى حلقة الدرس، ولاحظ أن طلابه جميعا يدونون ما يقوله فى ألواح الكتابة إلا الشافعى، فقال الإمام مالك له مستنكرا: "أتيت بدون لوح وبدون قلم وتريد أن تتعلم"، فأخبره الشافعى بأنه يحفظ ما يقوله من علم، فتعجب مالك من ذلك وطلب منه من الشافعى أن يتلو عليه ما قاله من علم خلال الدرس، ففعل وتلى كل ما قاله مالك فى الدرس فانبهر الإمام مالك وأدرك أن الشافعى يتميز بقدرة عالية على الفهم والحفظ والتحصيل وهى موهبة يتميز بها قليل من الناس، فاهتم به وبتعليمه كثيرا.