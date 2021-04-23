الإفتاء ترد على ما حكم الخطأ فى ظن طلوع الفجر وغروب الشمس خلال الصيام

جدة - نرمين السيد - وردت الدار خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": الذى عليه الفتوى أن من أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوع الفجر فبان طلوعه يتم صومه ولا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل، ومن أكل قبل غروب الشمس ظانا غروبها فبان عدمه فإنه يلزمه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، وبهذا قال مجاهد وعطاء وابن مسعود وهو مذهب ابن حزم وإحدى الروايتين عند الحنفية ووجه عند الشافعية والحنابلة.

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