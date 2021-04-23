صور.. افتتاح مسجد العطيوى الجديد بالدقهلية بتكلفة 3 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، هشام أبو المكارم رئيس مركز ومدينة الجمالية، بافتتاح مسجد العطيوى الجديد بمدينة الجمالية بعد إحلاله وتجديده والذى أقيم على مساحة 500 متر مربع وبتكلفة إجمالية قدرها 3.959 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف ويتسع لأكثر من 600 من المصلين وتم تنفيذه بإشراف الوزارة بالتعاون مع المحافظة.





وأوضح بيان صحفى، أنه تم فرشه بالسجاد بالكامل ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد عدد من المساجد فى محافظة الدقهلية، ونقل رئيس المركز تحيات وتمنيات المحافظ للمواطنين بمركز ومدينة الجمالية، وأكد حرص المحافظ على التعاون التام مع الوزارات والأجهزة المعنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة .

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