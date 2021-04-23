معتز محمود: أغلبية مستقبل وطن تضمن حرية الرأى للنواب «فيديو»

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رئيس صناعة النواب متحدثا عن مستقبل وطن

03:15 م - الجمعة 23 أبريل 2021

اشتبك رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود، مع كل الملفات والأسئلة التى طرحها مدير تحرير موقع دوت الخليج، محمود فايد، فيما يتعلق بالصناعة فى مصر، وتشخيصه للبرلمان خلال الفصل التشريعي الثاني.

رئيس صناعة النواب متحدثًا عن مستقبل وطن: لابد من أغلبية فى البرلمان

وعن الأغلبية النيابية، الممثلة فى حزب مستقبل وطن، يرى معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لابد من وجود أغلبية حاكمة داخل البرلمان، ويقول:” كرجل سياسي، من الضرورى وجود أغلبية نيابية، فالاحزاب التي تدخل المجلس، تكون منتخبة من الشعب بإرادته، وبالتالي هدف جميع الأحزاب هو مصلحة الوطن والمواطن، ولكن كل منهم يحقق هذا الهدف بألية مختلفة”.

رئيس صناعة النواب: الاختلاف بين آليات الوصول لتحقيق الأهداف

وتابع عضو مجلس النواب، معتز محمود:” الاختلاف يكون فى آليات الوصول لتحقيق الاهداف التنموية ونجتمع على حب الوطن جميعا، ونري بجانبنا آشكاليات وتداعيات سلبية لعدم وجود أغلبية فى البرلمانات مثل لبنان وإسرائيل، ووجود أغلبية حاسمة يؤدي لوجود استقرار سياسي”.

رئيس صناعة النواب: مستقبل وطن يضمن حرية الرأى للنواب

وأضاف النائب معتز محمود:” الأغلبية الحالية بمجلس النواب تضمن بأن كل نائب يدلي بوجه نظرة بكل حرية، والأغلبية صاحبة القرار وتتخذ القرار الانسب وتتحمل تبعاته، وكلا يتحمل وجهة نظرة، واذا كان هناك رأي لغير الاغلبية من المعارضة صحيح تأخذ الاغلبية الصحيح.

وتابع رئيس صناعة النواب:” أري أن كل من فى البرلمان هدفة خدمة البلد مع اختلاف آليه التنفيذ، ولكن أنا ضد المزايدة السياسية من خلال المهاجمة بدون إعطاء حلول، وهناك فرق بين بالمعارضة البناءة والهدامة”.

وأختتم رئيس صناعة النواب:” أري أيضا أنه من الظلم البين مقارنه مجلس سابق بدون أغلبية مع مجلس به اغلبية، الاغلبية تساعد على تنظيم المجلس والظروف بين المجلسين مختلفة تماما عن الظروف الحالية وأعني هنا برلمان 2015 .