/628254/زيدان-إستعدنا-الكثير-من-الغيابات-أمام-تشلسي-وهازارد-جاهز-لفريقة-السابق

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، في مؤتمرة الصحفي اليوم قبل لقاء الغد في الدوري الإسباني امام فريق ريال بيتيس في الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري، بأن البلجيكي إيدين هازارد عاد لصفوف الفريق.

يستعد ريال مدريد للقاء ريال بيتيس في لقاء يجمع الفريقين غداُ في لقاء الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز علي ملعب ألفريد دي ستيفانو معقل الفريق الملكي، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء.

تصريحات زيدان

قال: " لدينا ورقتين في مباراة الغد أمام ريال بيتيس، والتي غابا عن الفريق لفترة متفاوتة بينهما كبيرة، وهما لوكا مودريتش، والبلجيكي إيدن هازارد، انه عاد بعد طول غياب وذلك أمر جيد لنا".

وأكمل: " اما عن إدوارد ميندي فحالته تتحسن شيئاً فشياً، وامل أن يلحق مباراة تشلسي بدوري الأبطال، في الثلاثاء المقبل".

وأضاف: " وعن قائد الفريق سيرخيو رموس فإنه عاد، ولكن ليس بكامل قوتة، وأمل أن يكون في أهب الإستعداد في مواجهة تشلسي".

وزاد: " وأما عن موقف توني كروس مع الفريقرفي الفترة القادمة فإنه سيغيب عن لقاء الغد ومباراة تشلسي بدوري الأبطال وأمل ان يلحق مباراة لإياب في الدوري".

وأختتم: " لدينا العديد من الغيابات في الفريق بجانب لوكاس فاسكيز والذي يغيب لنهاية الموسم، وامل ان نتخطي تلك الغيابات والإصابات ويعودون للفريق في أسرع وقت".