رئيس دينية الشيوخ: ذكرى العاشر من رمضان تحيى فينا واجب الدفاع عن الوطن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن يوم العاشر من رمضان يحيى فى نفوس المصريين، ذلك الانتصار الذى صنعه أبناء مصر من رجال القوات المسلحة البواسل بدمائهم الذكية وعرقهم الطاهر، وكذلك رجال الشرطة وجميع أفراد الشعب.





وأضاف خلال الندوة التى ألقاها بمركز شباب طوخ الأقلام، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس الدكتور أسامة الباز، والعالم فاروق الباز، بناءً على دعوة تلقاها من أهالى القرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، أن رمضان شهر الكرم، والعبادة الخالصة لله، والعمل فى الوقت نفسه، ولا يعنى ذلك أن الإنسان يوقف نفسه للعبادة فقط، ويترك العمل.

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن ذكرى العاشر من رمضان تؤكد دائما أن الوطن يستحق من أبنائه أن ينفقوا من أموالهم وأعمارهم وأرواحهم ليبقى الوطن عزيزا شامخا بين الأمم، منوها إلى أن الذكرى تحيى فينا أن الدفاع عن الوطن واجب شرعى.

ولفت عامر إلى أن الإعداد الجيد والتخطيط السليم واجب شرعى حث عليه الإسلام، لذلك تحقق نصر أكتوبر، وتحقق التفاوض من أجل السلام والحفاظ عليه بفضل الإعداد الجيد والتخطيط المتقن.

وقال رئيس اللجنة الدينية، إنه ينبغى أن يشارك كل فرد من أفراد الوطن حسب طاقته وموقعه، لأن الوطن ملك لجميع أبنائه، والنصر يتحقق والأزمات يتم تجاوزها بتعاون وتكاتف كل أبناء الوطن على اختلاف أعراقهم وأديانهم.

وأكد عامر، أن تشهده مصر اليوم من جهود الدولة فى بناء الإنسان وعمارة الأكوان وتطوير ونهضة، نموذج حى لامتداد التأكيد على أن مصر تحقق المستحيلات.

وقال إنه علينا أن نهتم دائما بالتكوين العلمى والمعرفى والثقافى لأولادنا الشباب ليتمكنوا من الحفاظ على الهوية المصرية، وصناعة حضارة مصرية حديثة تستفيد منها الإنسانية فى كل زمان ومكان، كما فعل آباؤنا وأجدادنا قدماء المصريين.

وتابع: يجب علينا أن نحتفى دائما بمثل هذه المناسبات حتى نفرح ونتذكر أننا نستمتع بحياتنا الآن بما يبذله أبناء مصر البواسل من رجال الجيش والشرطة فى كل وقت من تضحيات وعرق.