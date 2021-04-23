الأنبا أنطونيوس يصلى جمعة ختام الصوم فى القدس

جدة - نرمين السيد - أقيمت اليوم صلاة سر مسحة المرضى وقداس جمعة ختام الصوم اليوم فى دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس فى القدس.



جدة - نرمين السيد - أقيمت اليوم صلاة سر مسحة المرضى وقداس جمعة ختام الصوم اليوم فى دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس فى القدس. جاء ذلك برئاسة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشاليمى والشرق الأدنى.

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