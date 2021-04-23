شوقي غريب: كله واحد لازم يعرف دوره.. والمجموعة فعلاً موت

/628255/شوقي-غريب-كله-واحد-لازم-يعرف-دوره-والمجموعة-فعلا-موت

تحدث شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن القائمة الأولية للفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو، وقال شوقى غريب في مداخلة هاتفية في برنامج النجوم برمضان مع نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى.

أكد: "مجموعة المنتخب الأولمبى صعبة فعلا وتستحق وصف مجموعة الموت، ولكنها صعبة على الكل مش على منتخب مصر فقط وتصريحات مدربى المنتخبات في المجموعة تؤكد ذلك ويجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات".

وأكمل: "فقدت محمد محمود وكريم نيدفيد قبل أيام من إنطلاق كأس الأمم الافريقية وكنت جاهز بالبدلاء لذا تعودت أن أكون جاهز بكل اللاعبين ولا أقلل من أحد".

وأضاف: "تريزيجيه كان ضمن حساباتى وكنت على تواصل معه وخسرته بسبب الإصابة بالرباط الصليبى، مع ناديه الإنجليزي أستون فيلا".

وتابع: " قيدنا 14 لاعبا فوق السن ضمن قائمة تضم 80 لاعبا منهم محمد صلاح وأحمد حجازي و محمد الشناوي ومحمد النني وطارق حامد ومحمود حمدى الونش وايمن أشرف سعياً لسد المراكز التي تعاني من فراغ في المنتخب ".

وأردف: " وعن مواجهة منتخب فرنسا فلن نواجهه ودياً، هناك أكثر من عرض أمامنا لخوض مباريات ودية في شهر يونيو المقبل".

المنتخب عليه القتال حتي النهاية

وزاد: "علينا أن نقاتل قدر الإمكان للوصول لأهدافنا في البطولة، دى كرة مفيهاش وعود ومفيش حاجة اسمها هنرجع بميدالية ذهبية، اللى اقدر اوعد به هو ان مفيش حاجة اسمها تمثيل مشرف، سوف نقاتل لتحقيق أهدافنا، تأجيل البطولة ضرنا ولم يفيدنا بأى شيء لم نستفد فنياً لان الكرة كانت متوقفة ولكن استعدنا شكل الفريق في مباراتى البرازيل وكوريا الجنوبية".

محمد صلاح وشارة الكابتن

وأضاف: "الحديث عن منح محمد صلاح شارة الكابتن في المنتخب الاوليمبى سابق لاوانه، حسام البدرى أعلن تنصيب صلاح كابتن للفراعنة لانه بالطبع لاعب في المنتخب معه، إنما نحن لانزال نبحث عن قرار وحل لمشاركة صلاح".

وتابع: " أرسلنا خطابا لنادي ليفربول عقب القرعة مباشرة أوضحنا فيه كافة التفاصيل ليتواجد محمد صلاح معنا، ولم نرسل أي خطاب لأى محترف أخر حتى الان، صلاح واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم وقرار مشاركته في الاوليمبياد قرار ثلاثى بينا وبين ليفربول وصلاح".

محدش معترض علي محمد صلاح

وتابع: "سألت كل لاعب في المنتخب على حدى بشأن صلاح لم أشعر بأي غضب ولكن خلق هذا الجدل حالياً غير مقبول، ليس هناك صحة للحديث عن غضب لاعبى المنتخب الاوليمبى من وجود صلاح، والقرار ليس قراراهم ، انا نفسى لو تعرضت للإقالة لن اعترض وأقول انى اشتغلت وعملت، كل واحد لازم يعرف دوره جيداً".

وأختتم: "لا أعلم شيئاً عن مشاركة ميسى مع منتخب الارجنتين في الاوليمبياد وعندهم ارتباط بكوبا أمريكا ولم يحسم حتى الان مشاركة مع الارجنتين".