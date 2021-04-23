/628256/فيديو-وزارة-الداخلية-توزع-وجبات-إفطار-على-الصائمين

ويأتي انتشار الداخلية لبسط الأمن والتصدى لأى محاولات تهدف للخروج عن القانون.

توزيع وجبات إفطار

وتفعيلًا للدور الإنسانى والاجتماعى للوزارة تقوم الخدمات والاقوال والارتكازات الامنية على الطرق بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين.

توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين

وتولى وزارة الداخلية اهتماما خاصًا بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين فى القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان.

فضلًا عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين فى منازلهم، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة.

توفير السلع الغذائية لهم بالمجان

مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

توفير الأغذية للمواطنين

واستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى العمل الإنسانى، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة فى الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذ أمان التابعة للوزارة، والتى تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دومًا على راحتهم.

برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء.

وقال وزير الداخلية، إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الغالية نحيي دائماً بكل فخر واعتزاز ذكرى شهدائنا البواسل الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم الذكية من أجل رفعة هذا الوطن وتحرير ثراه الطاهر من دنس أي احتلال أو عدوان .. فإننا نحتفل في الوقت ذاته ببطولات رجال قواتنا المسلحة في دحر الإرهاب وتطهير سيناء من فلوله ورموز التطرف.

ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوجه للمولى عز وجل بصادق الدعاء بدوام التوفيق والسداد لمسيرة سـيادتكم المعطاءة وأن تظل القوات المسـلحة درع الوطن الحامي وسيفه الحاسم وأن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.

برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي".

جاء بها: يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهاني وصادق الأمنيات.

وأضاف وزير الداخلية، تأتى ذكرى الخامس والعشرين من إبريل في كل عام لتدلل على تقديرنا لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة.. الذين جادوا ولا زالوا بأرواحهم فداءً لوطنهم وروت دمائهم الطاهرة عبر معارك التحرير كل حبة رمل في أرض سيناء تلك الأرض التي تعطرت بخطى الأنبياء.